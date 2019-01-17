В Кировске Всероссийский день снега отметят футболом

СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-17T13:47:26+03:00

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Жаль, что этот «природный ресурс» нельзя монетизировать. Вся Мурманская область озолотилась бы! Уж чего-чего, а снега у нас хватает. Но раз мы не в состоянии извлечь из него финансовую пользу, получим хотя бы спортивную. В Заполярье отметят Всероссийский день снега. Состоится этот необычный праздник в самом что ни на есть подходящем районе - среди Хибинских гор. Северян приглашают на просторную территорию горнолыжного комплекса «Большой вудъявр».

- Начиная с зимы 2012 года, в один из воскресных дней января, по инициативе Международной федерации лыжного спорта отмечается новый праздник - Всемирный день снега. Цель праздника - повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни, - сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.

Участникам встречи предлагают прокатиться на лыжах и поиграть в зимний футбол. Главный объем мероприятий займет порядка полутора часов. По итогам соревнований наградят их лучших участников.

ГДЕ? Кировск, «Большой вудъявр».

КОГДА? 20 января в 12.00.