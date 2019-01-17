2019-01-17T10:49:50+03:00
Общество

Искатели "Лего" в море нашли на пляже в Эмиратах записку от мурманских ученых

Она почти полвека путешествовала по морям и океанам
Мария ПАШЕНКОВА
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Капсулу от мурманских ученых нашли на пляже в Эмиратах. Фото: twitter.com/LegoLostAtSeaКапсулу от мурманских ученых нашли на пляже в Эмиратах. Фото: twitter.com/LegoLostAtSea
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В водах мирового океана плавают сотни, если не тысячи бутылок с разными посланиями. Некоторые из них случайно прибивает к берегу или вылавливают рыбаки. Например, на необитаемом острове в Арктике нашли записку от мурманчанина, в Норвегии - от девочки из Исландии, а сотрудники Генконсульства королевства в столице Заполярья искали свою соотечественницу, чье письмо обнаружили в прибрежных водах областного центра.

Теперь же капсулу с посланием нашли на пляже Корниш в Абу-Даби. Участники движения, название которого можно перевести как "Потерянный в море Лего", изучали береговую линию, когда наткнулись на прозрачную емкости. Внутри - записка с текстом, сделанным на печатной машинке "Пошлите эту записку в ПИНРО Мурманска, указав, где, когда, на какой глубине, чем поймана рыба, и ее наибольшую длину. Пришлите ушные камни из головы (их еще называют отолитами и они рассказывают о возрасте рыбы, - Ред.). Сообщите адрес. Получите вознаграждение".

Сейчас в ПИНРО изучают послание, отправленное почти полвека назад. Фото: twitter.com/LegoLostAtSea

Сейчас в ПИНРО изучают послание, отправленное почти полвека назад. Фото: twitter.com/LegoLostAtSea

- Одна из наших любимых находок. Это крошечное послание не больше дюйма было прикреплено к рыбе учеными из Мурманска в начале 70-х годов. Почти спустя 40 лет его нашли во время уборки пляжа, - пишут в своем "Твиттере" участники "Потерянного в море Лего".

"Комсомолка" дозвонилась в ПИНРО и сообщила о находке. В ближайшее время ученые обещали узнать и рассказать о путешествии капсулы.

К слову, участники движения, которые нашли записку, изучают пляжи не просто так. Они ищут детальки "Лего", которые почти 21 год упали в море, когда затонуло судно "Токио Экспресс". Всего их было свыше 6 миллионов, часть уже найдена.

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