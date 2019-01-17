За неделю в Мурманской области 8 человек подхватили грипп

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-17T11:27:20+03:00

Эпидемиологическая ситуация в Мурманской области пока не вызывает опасений. По крайней мере, в этом уверен региональный Роспотребнадзор. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

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В ближайшее время заполярным аптекарям стоит ожидать притока клиентов. Ну, а в поликлиниках наверняка будет яблоку негде упасть. В Мурманской области начнется горячий сезон для гриппа, простуды и различных респираторных инфекций.

Январь и февраль традиционно считаются самыми эпидемиологически опасными месяцами. А как обстоит ситуация в этом году?

- На 2-й календарной неделе (с 7 января по 13 января) уровень заболеваемости соответствует данному периоду года. Показатели заболеваемости в целом, по совокупному населению, ниже рассчетных эпидемических пороговых величин, - сообщает «Роспотребнадзор» по Мурманской области.

Как видим, пока что северяне дают достойный отпор инфекции. Тем не менее, несколько случаев гриппа все же зафиксировано. За минувшую неделю, например, 8 человек из Мурманской области подхватили грипп. И это только официальная статистика!

Правда, серьезных поводов для беспокойства нет. Во-первых, у всех заболевших нашли стандартный штамм А (H1N1) 09. Во-вторых, оказалось, что все 8 «загрипповавших» северян не сделали прививку в свое время. Если бы они воспользовались вакциной, то наверняка избежали бы болезни, а вместе с тем головной боли, температуры и других неприятных последствий.