Центр имени Н.И. Пирогова хочет стать главным по оказанию медпомощи на всей трассе Северного Морского пути

СЕГОДНЯ 14:46 2019-01-17T14:46:34+03:00

"Пироговка" в скором времени обзаведется новыми зданиями и техникой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Главным конкурентом Мурманска в этом вопросе стал Архангельск

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Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова в новом году ждут изменения. Впрочем, начались они еще в 2018-м.

Например, заработал новый рентгеновский аппарат, который повысит пропускную способность рентгенкабинета. В этом году начнутся проектные работы: к медучреждению хотят достроить центральный корпус, отдельный для операционных и реабилитационный центр.

- Мы надеемся, что войдем в федеральную целевую программу, которая обеспечит развитие арктических территорий. Мурманск должен иметь головное лечебное учреждение, которое будет отвечать за оказание медицинской помощи на всей трассе Северного Морского пути. Главным нашим «конкурентом» за это звание называют Архангельский Северный медицинский центр имени Н.А. Семашко, - расссказали в пресс-службе центра.

Шанс обогнать в этом вопросе конкурента велик. С 2016 года центр имени Н.И. Пирогова оказывает первичную и специализированную медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях и непосредственно на атомных ледоколах по трассе Северного морского пути.

- Оказывается помощь работникам предприятий с особо опасными условиями труда. Учреждение включилось в работу по ликвидации последствий возможных аварий на радиационно опасных объектах, - рассказали в центре.

Сейчас в нашем регионе нет медучреждения, которое бы смогло оказать помощь в случае аварии на АЭС.