2019-01-17T09:58:57+03:00
Общество

В Мурманской области цены на бензин подскочили на 50 копеек

Правда, так на много выросла стоимость только у одного поставщика — аппетиты у двух его конкурентов оказались скромнее
Елена МОЛОДЦОВА
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Заправлять своего "железного коня" становится все сложнее.Заправлять своего "железного коня" становится все сложнее.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Чтобы нам не говорили с экранов телевизоров, а цены на топливо неумолимо ползут вверх. Во вторую неделю нового года они снова выросли, правда, не у всех поставщиков. Так, по данным УФАС по Мурманской области, стоимость на бензин рискнули поднять лишь на трех сетях автозаправочных станций. Но, несмотря на это, им не удалось достичь высокой планки, заданной «Лукойлом». Да, да на АЗС именно этого поставщика пока сохраняются самые высокие цены на топливо в регионе.

- ООО «Колизей» увеличил стоимость АИ-92 на 15 копеек, а АИ-95 — на 43 копейки и теперь за литр придется отдать 42,25 рубля и 45,13 рублей соответственно. Цены на дизельное топливо у этого продавца остались на прежнем уровне. На заправках ООО «Витэк» стоимость обоих видов бензина потяжелела на 30 копеек. В итоге литр АИ-92 обойдется в 44,15 рубля, а АИ-95 — в 47,59 рублей. Цены на солярку и вовсе потяжелела на 56 копеек и составила 51,55 рубль за литр. Попыталась догнать своих конкурентов погоне за выгодой и ООО «Спецтехнология Плюс». Стоимость на оба вида бензина подскочила сразу на полрубля. Теперь за литр АИ-92 придется выложить 42,50 рубля, а за литра АИ-95 — 46,50 рублей, - сообщает антимонопольная служба.

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