Жители Апатитов решают, нужна ли им спортивная площадка или детская

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-17T08:46:42+03:00

В городе идет голосование за новый объект, на который выделят деньги из бюджета

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Раньше отцы города решали, что построить на казенные деньги. Теперь же стало модным и правильным спрашивать жителей, нужен ли им новый сквер или, быть может, не хватает фонтана.

Так мурманчане в свое время выбирали, какие зоны отдыха в первую очередь привести в порядок. А в Апатитах сейчас идет опрос: жители города сами выбирают, какие проекты местных инициатив достойны субсидий из бюджета.

Варианта три: детская площадка в парке на улице Пушкина "В гостях у сказки", "Яркая жизнь города на медиафасаде" - светодиодный экран на здании библиотеки-музея или же спортивная площадка у местной гимназии №1.

В данный момент лидирует первый проект - детская площадка, за него проголосовал 71% участников опроса. За ней идет спортивная, а вот экран пока интересует лишь 11%.