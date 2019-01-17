Жители Апатитов решают, нужна ли им спортивная площадка или детская
Раньше отцы города решали, что построить на казенные деньги. Теперь же стало модным и правильным спрашивать жителей, нужен ли им новый сквер или, быть может, не хватает фонтана.
Так мурманчане в свое время выбирали, какие зоны отдыха в первую очередь привести в порядок. А в Апатитах сейчас идет опрос: жители города сами выбирают, какие проекты местных инициатив достойны субсидий из бюджета.
Варианта три: детская площадка в парке на улице Пушкина "В гостях у сказки", "Яркая жизнь города на медиафасаде" - светодиодный экран на здании библиотеки-музея или же спортивная площадка у местной гимназии №1.
В данный момент лидирует первый проект - детская площадка, за него проголосовал 71% участников опроса. За ней идет спортивная, а вот экран пока интересует лишь 11%.