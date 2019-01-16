В Мурманске у пересечения трех проспектов начинающий водитель сбил двух подростков
Сегодня, 16 января, около 15.00 на проспекте Кирова в Мурманске, у дома №37 недалеко от пересечения с проспектами Ленина и Кольский, произошло ДТП.
- Ехала в троллейбусе, когда прямо перед нами сбили двух подростков. Один встал, другой так и продолжал там лежать, ему оказывали первую помощь, - рассказала в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" одна из свидетей столкновения.
Два школьника попали под колеса Renault Logan прямо у остановки общественного транспорта рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.
Как рассказали «КП» в ГИБДД Мурманска, по предварительным данным, водитель ехал со стороны улицы Марата в сторону Первомайского района по второй полосе для движения, когда не предоставил преимущества двум 16-летним подросткам на "зебре". В настоящее время известно, что травмы получил один из школьников, он был госпитализирован. Водитель за рулем Renault имеет стаж вождения меньше года.
Подробности аварии уточняются. В соцсетях в комментариях к фотографиям с места аварии мурманчане рассуждают, что на этом участке дороге нужен светофор. А в ГИБДД напоминают, что водитель всегда должен сбрасывать скорость перед нерегулируемыми пешеходными переходами.