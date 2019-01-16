В Мурманске у пересечения трех проспектов начинающий водитель сбил двух подростков

СЕГОДНЯ 17:33 2019-01-16T17:33:49+03:00

По предварительной версии, водитель не затормозил, хотя по "зебре" шли подростки. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Школьники шли по "зебре", когда на них выскочила машина

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Сегодня, 16 января, около 15.00 на проспекте Кирова в Мурманске, у дома №37 недалеко от пересечения с проспектами Ленина и Кольский, произошло ДТП.

- Ехала в троллейбусе, когда прямо перед нами сбили двух подростков. Один встал, другой так и продолжал там лежать, ему оказывали первую помощь, - рассказала в группе "Мурманск. ДТП. ЧП" одна из свидетей столкновения.

Два школьника попали под колеса Renault Logan прямо у остановки общественного транспорта рядом с нерегулируемым пешеходным переходом.

Как рассказали «КП» в ГИБДД Мурманска, по предварительным данным, водитель ехал со стороны улицы Марата в сторону Первомайского района по второй полосе для движения, когда не предоставил преимущества двум 16-летним подросткам на "зебре". В настоящее время известно, что травмы получил один из школьников, он был госпитализирован. Водитель за рулем Renault имеет стаж вождения меньше года.

Подробности аварии уточняются. В соцсетях в комментариях к фотографиям с места аварии мурманчане рассуждают, что на этом участке дороге нужен светофор. А в ГИБДД напоминают, что водитель всегда должен сбрасывать скорость перед нерегулируемыми пешеходными переходами.