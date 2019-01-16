2019-01-16T18:04:18+03:00
Общество

В Мурманске 17 января прозвучат строительные взрывы

Связаны они с мероприятиями, которые проводятся далеко за городом, в районе Белокаменки
Иван ПЕТРОВ
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В районе Белокаменки провели уже не один десяток строительных взрывов. Фото: Максим ТатарчукВ районе Белокаменки провели уже не один десяток строительных взрывов. Фото: Максим Татарчук
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Все чаще мы слышим о трагедиях, связанных с бытовым газом. Подобные новости поступают не только из нашей страны, где за месяц произошло сразу две громких катастрофы, но даже из-за рубежа. На таком фоне любой взрыв, услышанный на улице, воспринимается особенно тревожно. Люди готовы вздрагивать от любого хлопка.

Как раз 17 января в Мурманске прозвучит оглушительный грохот. Опасаться этого, впрочем, не стоит. Резкий звук будет связан со строительными взрывными работами. Проводятся они весьма далеко от Мурманска, как минимум за 5 километров, а до города докатиться только звуковая волна. Строители взрывают скалы в районе поселка Белокаменка, чтобы проложить дорогу в рамках проекта «Мурманский транспортный узел».

- Взрывные работы запланированы на четверг, с 12 до 17 часов. Планируется кратковременно закрыть движение автотранспорта на подъезде к селу Белокаменка на участке «км 0+000 - км 0+850». А также на дороге «Мишуково-Снежногорск», на участке «15 км+800 - 18км+300». Перерыв в движении в указанный период составит 20 минут, - предупреждают в министерстве траснпорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Точное время проведения взрывов неизвестно, поэтому лучше спланировать маршрут заранее. Так или иначе, водителей на запретную территорию не пустят.

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