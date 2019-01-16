2019-01-16T15:39:52+03:00
Происшествия

В Коле мурманчанин пытался расплатиться за водку с колбасой 5-тысячной купюрой «Банка приколов»

Судимому ранее мужчине теперь грозит очередное лишение свободы на два года
Елена МОЛОДЦОВА
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Расчет у мошенника был на невнимательность кассира небольшого магазинчика.Расчет у мошенника был на невнимательность кассира небольшого магазинчика.Фото: Людмила ШЕКА
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Купюры «Банка приколов» так похожи на настоящие, что 41-летний житель столицы Заполярья не смог устоять перед искушением рискнуть расплатиться ими. Решил он это сделать не в крупном магазине и даже не в областном центре, но «шутка», как говорится, не прокатила.

- В Коле 5-тысячной купюрой «Банка приколов» мужчина попытался расплатиться за так называемый джентльменский набор: хлеб, водку, колбасу и сигареты. По замыслу ранее судимого гражданина, из магазина он должен был унести не только продукты, но и сдачу — покупка составила всего 600 рублей. Однако кассир сразу же обнаружила на банкноте надпись «Не является платежным средством», пригласила охранника и вызвала полицию, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Предприимчивого покупателя, который, кстати, был ранее судим за кражу, задержали на месте. Теперь ему грозит два года лишения свободы за мошенничество. Уголовное дело по части 1 статьи 159 УК уже возбудили. Сейчас подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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