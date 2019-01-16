2019-01-16T15:12:26+03:00
Общество

Дальнобойщик из Мурманска оказался заядлым курильщиком «травы» и лишился прав

Мужчина состоял на учете наркологического диспансера
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманске лишили прав водителя фуры. Ранее мужчине ставили тревожный диагноз в связи с употреблением марихуаны и других психостимуляторов. [снимок носит иллюстративный характер]В Мурманске лишили прав водителя фуры. Ранее мужчине ставили тревожный диагноз в связи с употреблением марихуаны и других психостимуляторов. [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице Заполярья сотрудники надзорных органов предупредили трагедию. Они не допустили на дорогу шофера, который представлял значительную опасность для других автомобилистов.

Страшно представить последствия, в случае, если бы северянин продолжил свою водительскую деятельность! Мурманчанин, в чьи профессиональные обязанности входило управление фурой, злоупотреблял «легкими» наркотиками. Причем, на систематической основе. Вскрылся этот пикантный факт во время очередной прокурорской проверки.

- Гражданин, имея право на управление транспортными средствами с 2011 года, в 2015 году был поставлен на учет наркологического диспансера. Диагноз - синдром зависимости от каннабиойдов, психостимуляторов 2-й стадии. В этой связи он проходил стационарное лечение, - извещает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Прошло целых 3 года с тех пор как любитель «травки» покинул медицинское учреждение. Все это время злополучные права категории «С» (то есть, для грузовиков) находились на руках у дальнобойщика. Не исключено, что мужчина пользовался ими весь указанный период. Впрочем, в ближайшее время мурманчанин уже не сядет за руль грузовика. Согласно решению суда, водительские права аннулированы.

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