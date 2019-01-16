2019-01-16T14:39:27+03:00
Общество

Совет Европы волнуется за саами Мурманской области

Международная организация считает, что права коренного малочисленного народа ущемляют
Ника СВЕТЛОВА
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Европейцы волнуются, смогут ли саами Мурманской области сохранить свою культуру. Фото: Елена КоваленкоЕвропейцы волнуются, смогут ли саами Мурманской области сохранить свою культуру. Фото: Елена Коваленко
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Совет Европы представил заключение по нашей стране Консультативного комитета по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Некоторые его пункты касаются условий жизни саами Мурманской области.

В частности, представителей международной организации беспокоит, что дети Севера не могут получать в нужном объеме образование и ущемляются их права на сохранение культуры и языка.

- В Ловозеро нет двуязычных топографических указаний или других надписей на саамском языке, хотя, по словам собеседников Консультативного комитета, саамы составляют около трети местного населения. Местная школа в рамках проекта подготовила и временно вывесила топографические знаки и частные надписи на саамском языке. Несколько собеседников заявили о своей заинтересованности этой инициативой, - говорится в документе.

Тревожным экспертам показалось и то, что в состав Совета представителей коренных малочисленных народов Мурманской области входят девять представителей общин, которые назначаются исключительно губернатором, заместителем губернатора, членом Государственной Думы и представителем Общественной палаты Мурманской области.

- Комитет с сожалением отмечает, что, как ему стало известно из разговора с рядом собеседников, создание Ассамблеи саами сопровождалось вмешательством властей в избирательный процесс, - поясняет заключение.

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