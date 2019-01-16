2019-01-16T14:14:44+03:00
Общество

Прокуратура проверит мурманскую школу из-за червяка в компоте

Визуальный осмотр столовой школы №5 в Мурманске нарушений не выявил
Мария ПАШЕНКОВА
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Визуальный осмотр столовой школы №5 в Мурманске нарушений не выявил.Визуальный осмотр столовой школы №5 в Мурманске нарушений не выявил.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вчера, 15 января, в одном из мурманских пабликов в "ВКонтакте" появилась анонимка, что в столовой школы №5 в Мурманске подают компот с червяками и гуляш с волосами. Проверку этой информации администрация общеобразовательного учреждения начала в тот же день. На нее пригласили даже родителей (некоторые мамы увидели неаппетитные фотографии в интернете и возмутились, - Ред.). Правда, они не пришли. Зато в школу приехали представители Центра школьного питания, который отвечает за еду для учеников.

Как мы уже писали, в столовой были взяты пробы для лабораторных исследований. При этом первоначальный визуальный осмотр нарушений не выявил. Руководство школы сообщило, что даже столы на снимках не похожи на те, что стоят в столовой.

Старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анжелика Черногубова рассказала "КП", что ведомство тоже проверит школу №5 и Центр на предмет нарушений по организации питания юных северян.

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