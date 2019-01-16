Жители Мурманской области смогут увидеть кровавую Луну

СЕГОДНЯ 12:42 2019-01-16T12:42:05+03:00

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Первые лучи Солнца в этом году после окончания полярной ночи мурманчане не увидели - небо было затянуто. Не всегда можно по этой же причине наблюдать северное сияние.

21 января нас ждет красивое зрелище - кровавая Луна. Остается надеяться, что облачность этому не помешает. Ведь Крайний Север и Мурманскую область в частности называют одним из лучших мест для наблюдения за окрашенным в красный спутником Земли.

В NASA уточнили, что кровавая Луна появится в ночь с 20 на 21 января. Если быть точнее, то суперлуние начнется в 3.34 по всемирному времени, а закончится в 6.51. Мурманчанам, живущим по московскому времени, надо прибавить к этим данным 3 часа. Увидеть спутник можно будет очень хорошо потому, что он окажется на очень близком расстоянии от Земли.

Согласно прогнозу, в максимальную фазу затмение войдет в 8.12 - именно в это время надо выглянуть в окно, чтобы увидеть красоту на небе.

Список других явлений, которые хорошо будут видны в Мурманске в ближайшие годы, не так велик. В следующем январе и ноябре 2020 года северян ждет частичное лунное затмение, 10 июня 2021-го - частичное солнечное затмение.