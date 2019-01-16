2019-01-16T14:31:10+03:00
Общество

Новый мусорный полигон в Мурманской области за две недели 2019 года обработал почти 2 тысячи тонн отходов

Губернатор Марина Ковтун проконтролировала работу объекта, расположенного в Междуречье
Иван ПЕТРОВ
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Фото: Дмитрий Дубов (gov-murman.ru)Фото: Дмитрий Дубов (gov-murman.ru)
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Наш регион сделал значительный шаг навстречу будушему. В Заполярье перешли на новую систему взаимодействия с бытовыми отбросами. Страшные, коптящие небо, мусоросжигательные заводы - в прошлом. Теперь под Мурманском работает современный полигон по переработке.

Его владелец, компания «Управление отходами», 15 января организовала экскурсию по объекту. Приняла участие в этом мероприятии и глава региона, губернатор Марина Ковтун.

- Тот огромный объем мусора, который раньше просто отправлялся на свалки, зачастую стихийные, сегодня становится ресурсом для дальнейшей переработки. Теперь он поступает сюда, в экотехнопарк, сортируется и перерабатывается. Это означает закрытие свалок. Например, свалка в Дровяном уже закрыта, - заметила Марина Васильевна.

Мусор, которому уже не видать переработки, прессуют в большие «кубики». Фото: Дмитрий Дубов (gov-murman.ru)

Мусор, которому уже не видать переработки, прессуют в большие «кубики». Фото: Дмитрий Дубов (gov-murman.ru)

Но как же работает новый мусорный полигон в Междуречье? Итак, грузовик привозит сюда материал, собранный из контейнеров. Затем отбросы попадают на конвейерную ленту.

Специалисты в химзащите сортируют мусорный поток руками. При этом они «спасают» хороший материал: железо, стекло, ткань, бумагу и полимеры. Оставшиеся отходы складывают в огромную коробку («карту»), зарытую в землю и прессуют. Делается это, чтобы мусор не навредил окружающей среде.

Хотя прошло всего две недели в Новом году, обработано уже около 2-х тысяч тонн бытовых отходов. Обслуживается таким способом Североморск, Александровск, Видяево, Мурманск, Заозерск и Печенгский с Кольским районы. В планах - Апатиты, Кировск, Мончегорск, Кандалакша...

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