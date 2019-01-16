Прокуратура Мурманска нашла в «Ленте» многочисленные нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-16T11:37:28+03:00

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25 марта 2018 года навсегда врезалось в память россиян - в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар, в котором погибли 64 человека. Но как показала проверка, проведенная прокуратурой совместно с сотрудниками МЧС, в Мурманске не все владельцы и руководители подобных заведений сделали соответствующие выводы и позаботились о безопасности своих клиентов.

- В торговом комплексе «Лента», что в Первомайском районе столицы Заполярья, выявлены многочисленные нарушения пожарной безопасности. Во-первых, на дверях помещений нет обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а противопожарные двери не оборудованы устройствами для самозакрывания. Во-вторых, на пути к эвакуационным выходам размещены несанкционированные предметы, - перечисляют найденные нарушения в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

К слову, двери эвакуационных выходов и вовсе были заперты и открыть их изнутри без ключа невозможно. Кроме того, эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц не проводились, а в некоторых помещениях отсутствуют дымовые пожарные извещатели. Лиц, ответственных за пожарную безопасность, тоже никто не обучал.

За столь халатное отношение к безопасности своих клиентов директору торгового комплекса «Лента» придется заплатить штраф от 6 до 15 тысяч рублей. Помимо этого в его адрес уже внесено представление об устранении выявленных нарушений. Этот вопрос находится на особом контроле прокуратуры.