2019-01-16T11:41:20+03:00
Происшествия

Вынесен приговор дровосеку из Никеля, который ударил лесного инспектора

Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей за рукоприкладство в адрес представителя власти
Иван ПЕТРОВ
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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О том, что Мурманская область богата природными ресурсами, знает каждый северянин. Еще у нас, в отличие от «средней полосы», лучше сохранился лесной фонд. Конечно, нелегальные вырубки все равно проводятся, но инспектора тоже не дремлют - пресекают их по мере сил. Один из таких случаев исполнения своего долга обернулся побоями для заполярного егеря.

В октябре минувшего года пожилой мужчина из поселка Никель захотел срубить несколько деревьев. Они понадобились северянину для личных нужд. Для этого он прибег к лесному фонду своего родного Печенгского района. Никельчанин выбрался на природу с инструментом и приступил к работе. За крамольным занятием его застал врасплох лесной инспектор. Между двумя мужчинами разгорелся конфликт.

- С целью воспрепятствования законным действиям представителя власти, обвиняемый нанес старшему государственному инспектору один удар по лицу. В ходе предварительного следствия мужчина дал признательные показания, раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Мурманской области.

Видимо, именно поэтому наказание получилось относительно мягким - всего 10 тысяч рублей штрафа. Судебный приговор 53-летнему мужчине вынесли совсем недавно. А привлекали никельчанина за угрозу насилия в отношении представителя власти (статья 318, часть 1 УК).

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