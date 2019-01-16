National Geographic прогулялись по экотропе Лапландского заповедника

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-16T11:06:00+03:00

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- Можно бесконечно долго смотреть на карту Кольского полуострова: восхищаться гигантскими просторами, представлять дикий холод и бояться полярной ночи. Но без настоящего путешествия в Русскую Лапландию характер этих территорий не понять, не почувствовать, - к такому выводу пришел журналист научно-популярного географического издания National Geographic Александр Железняк и отправился в путешествие в Лапландский заповедник.

Там ему предложили опробовать новенькие снегоступы и прогуляться по экотропе к вершине Ельнюн, где он смог насладиться завораживающими видами лежащего у подножья горы Чунозера и уходящего на север горного хребта Чунатундра. И, разумеется, оценить все прелести самого короткого дня в году в Мурманской области, а заодно увидеть восход без солнца, плавно перетекающий в закат.

Разумеется, не видами одними кормили журналиста. Компанию на живописной прогулке ему составил директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков, который рассказал об истории своего подразделения и о том, почему родина российского Деда Мороза находится не на Кольском полуострове.