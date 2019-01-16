Только бы не передумал: для Раяскоски нашли фельдшера, который готов переехать в поселок

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-16T10:16:58+03:00

Два раза в неделю в Раякоски будет приезжать фельдшер, а два раза в месяц - педиатр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А пока в него медработники будут приезжать по временному расписанию

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Этой зимой поселок Раякоски оказался в центре внимания не из-за "Лыжни дружбы". Причиной стала непростая ситуация с медицинской помощью.

Скорая как работала, так и продолжила - больных возили в Никель. Трудности начались осенью, когда закрылся кабинет врача общей практики. Его единственная сотрудница преклонного возраста решила переехать из региона, а замену ей сразу не нашли. И теперь даже ради простой консультации по поводу ОРВИ или боли в животе пришлось бы ехать за 86 километров или вызывать скорую.

Сначала на ситуацию пожаловались главе региона. Затем после сообщения, что до больницы не успели довезти сотрудника ГЭС, проверку начала прокуратура. Она продолжается до сих пор. Но подвижки уже есть.

Из-за отдаленности Раякоски и количества жителей в населенном пункте открыли фельдшерско-акушерский пункт.

- Мы внесли изменение в штатное расписание лечебного учреждения. И теперь там будет работать фельдшер, медицинская сестра и санитарка. Медицинская помощь оказывается по временной схеме: два раза в неделю по вторникам и четвергам в Раякоски выезжает фельдшер и ведет прием, а два раза в месяц - педиатр, - рассказал "КП" главный врач Печенгской ЦРБ Николай Полуденко.

Помимо этого, удалось найти студента медколледжа в Мурманске, который почти закончил обучение и готов после получения диплома приехать в Раякоски на постоянную работу. Сейчас с ним идут переговоры, и в ЦРБ и минздраве очень надеются, что будущий фельдшер не передумает. Приглашать его будут по программе "Земский фельдшер" . А вот по "Арктическому доктору" в Печенгский район планируют пригласить стоматолога.