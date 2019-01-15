Житель Оленегорска ограбил магазин в медицинской маске и унес добычу в лес

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-15T17:34:46+03:00

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Если в Заполярье проведут конкурс на самое нелепое преступление, герой нашей заметки пожнет лавры победителя. Свою «кражу века» северянин совершил в магазине самообслуживания. Обстоятельства дерзкой авантюры попали на записи с камеры видеонаблюдения.

Молодому парню из Оленегорска, видимо, жутко захотелось выпить, и поэтому он покусился на запасы спиртного в супермаркете. Свой план он продумал заранее. Чтобы остаться неузнанным, «криминальный гений» натянул на лицо... медицинскую маску.

Оказавшись в торговом зале, северянин долго маячил у стойки с крепким алкоголем, вызывая массу подозрений. Затем взял бутылку спиртного и спрятал ее под одежду. Когда же его «тормознули» на кассе, он ринулся к выходу со всех ног. Кассир бросилась за ним, и уже возле самой двери успела схватить грабителя. Но в последний момент парень вывернулся и юркнул на улицу.

- Совершив грабеж, он выбежал из магазина в сторону лесопарка, где и спрятал похищенное. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции жителя города Оленегорска. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, - информирует пресс-служба УМВД по Мурманской области.

Суда молодой человек дожидается под подпиской о невыезде. Согласно уголовному кодексу, за грабеж полагается до 4-х лет в местах не столь отдаленных. Впрочем, это крайняя мера, и вряд ли она применима в данном случае.