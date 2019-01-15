В мурманском отделении «МегаФона» подвели итоги года

СЕГОДНЯ 14:41 2019-01-15T14:41:25+03:00

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Более 50 гостей – журналисты ведущих мурманских СМИ, блогеры и партнеры, с которыми «МегаФон» успешно взаимодействует уже не один год, стали участниками встречи, на которой руководители Мурманского регионального отделения подвели итоги минувшего года и рассказали о планах на 2019-й.

Директор Мурманского регионального отделения Владимир Чуйко рассказал гостям, что 2018-й стал для «МегаФона» временем больших достижений: отмена внутрисетевого роуминга, безлимитный интернет на тарифах «Включайся!», награда компании Ookla за самые высокие скорости мобильного интернета, тестовые запуски новейшей сети пятого поколения 5G, активное участие в цифровизации российских регионов. Много интересного происходило и на региональном уровне: во всей области, оператор провел масштабную работу по модернизации транспортной сети – фундамента для развития любых телекоммуникационных услуг. Поддержал многие важные мероприятия – в частности, выступил телеком-партнером Международного «Праздника Севера», кинофестиваля «Северный характер» и Мурманской деловой недели.

Фото: «МегаФон».

Технический руководитель Мурманского отделения Максим Артамонов отметил, что масштабные события, будь то областные массовые мероприятия или Новый год, требуют особенного внимания к подготовке сети. Например, в первые часы Нового года абоненты звонят в несколько раз больше обычного. Соответственно вырастает и нагрузка на сеть. Обычно это происходит без каких-либо последствий: сеть «МегаФона» построена с большим запасом прочности. Кроме того, после каждого массового мероприятия или праздника техническая служба проводит глубокий анализ трафика и вырабатывает рекомендации, которые применяются на сети в следующий раз. Поэтому сеть «МегаФона» постоянно совершенствуется и модернизируется, а абоненты получают качественный сервис.

– Мы целенаправленно идем к тому, чтобы современные цифровые технологии ежедневно помогали северянам решать самые разные вопросы. Особое внимание уделяется освоению прибрежной зоны, строительству базовых станций, а также запуску «интернета вещей – технологии NB-IoT, которая откроет широкий спектр новых возможностей для клиентов, – говорит региональный руководитель по развитию корпоративного бизнеса Татьяна Беляева.

Фото: «МегаФон».

Руководитель по продажам на массовом рынке Наталья Паничева и pr-менеджер мурманского отделения Галина Куракова рассказали о главных коммерческих инициативах года и акциях, поблагодарили присутствующих гостей за неизменный интерес к теме связи, объективность и лояльность к компании, совместную работу.

2019-й стартовал на праздничной ноте для мурманского информационного сообщества: в ходе вечера гости не только смогли в неформальной обстановке задать свои вопросы региональным руководителям, но и поучаствовать в интеллектуальной игре «Особое мнение» и выиграть призы. Участники игры отметили, что необычный формат встречи позволяет ближе познакомиться с коллегами и спикерами, проявили большой интерес к планам компании и пожелали успехов в реализации всех поставленных задач.

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