2019-01-15T17:04:52+03:00
Общество

«Мы бились не напрасно!»: сторонники электрообогрева в Кандалакше

Жильцы дома №11 на улице Советской больше не будут платить «за воздух», но проблема с навязанной им задолженностью требует тонкого решения
Иван ПЕТРОВ
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Жители Кандалакши и Умбы, пользующиеся электрообогревом, давно уже забыли о неудобном центральном отоплении. Осталось решить вопрос с «долгами за воздух».Жители Кандалакши и Умбы, пользующиеся электрообогревом, давно уже забыли о неудобном центральном отоплении. Осталось решить вопрос с «долгами за воздух».Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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«Лед тронулся, господа присяжные заседатели». Эти слова известного героя хорошо подходят к нашей теме - в Мурманской области разрешилась ситуация с электрообогревом. Данный метод отопления наконец-то переходит на стабильное положение. Северянам больше не придется платить за батареи, которыми они не пользуются. Соответствующее решение принято в Москве.

Свое мнение по этому поводу высказал северянин Юрий Дунин, который защищает интересы людей с индивидуальным отоплением по всему Заполярью. В том числе, жильцов дома №11 на улице Советской в Кандалакше.

- 20 декабря 2018 года конституционный суд четко обозначил, что оплата не получаемой услуги не должна проводиться. И вот 28 декабря Дмитрий Медведев подписал соответсвующее постановление. Для нас это ожидаемое решение. Мы были правы! Сегодня мы с удовольствием хвалим себя за то, что бились не напрасно, - пояснил «КП»председатель регионального отраслевого объединения работодателей Юрий Дунин.

Увы, с жителей Кандалакши все еще пытаются взять деньги за традиционное отопление. Причем, большие: поскольку от батарей они отказались много лет назад, сумма набежала немалая.

- Наша позиция такова: поскольку пункт 40 постановления 354 признан не соответствующим конституции, теперь должны действовать новые формулы. Именно по ним следует провести перерасчет так называемых долгов за отопление, - заметил Юрий Григорьевич.

Будем надеяться, что в этом вопросе северяне поладят с «Мурманэнергосбытом». Тем более, что ресурсники тоже довольны новшеством.

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