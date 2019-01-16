2019-01-16T09:26:15+03:00
Общество

В Мурмашах школьник получил на Новый год от президента микроскоп

А зимние каникулы Матвей Бурлаков провел в детском санатории в Ессентуках
Елена МОЛОДЦОВА
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Александр Лихолат лично вручил Матвею Бурлакову подарок от президента и поздравил с Новым годом. Фото: Администрация Кольского районаАлександр Лихолат лично вручил Матвею Бурлакову подарок от президента и поздравил с Новым годом. Фото: Администрация Кольского района
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Иногда для того, чтобы чудо произошло нужна небольшая инициатива с вашей стороны. Мама второклассника из Мурмашей Матвея Бурлакова Мария написала письмо президенту о мечте сына и … напрочь забыла о своем поступке, а вот Владимир Путин весточку с Кольского полуострова не оставил без внимания. Под Новый год она появилась на одном из шаров, украшавших «Елку желаний» в Кремле. Среди прочих предпочтений сирот и детей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, губернатор Мурманской области Марина Ковтун заметила письмо Матвея и не оставила его без внимания. Тем более, голубой мечтой мальчика была не игрушка, а электронный микроскоп.

- Я с радостью передаю Матвею подарок от президента, который, уверен, поможет ему в дальнейшей учебе. Он очень активный и любознательный ребенок, увлекающийся рисованием и осваивающим электронное фортепьяно. К сожалению, у мальчика есть сложности со здоровьем. Мы будет сопровождать эту семью и в дальнейшем, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Более того, на все новогодни каникулы Матвея с мамаой отправили в детский санаторий в Ессентуках.

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