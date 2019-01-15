2019-01-15T14:05:05+03:00
Общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Мурманской области за 2018 год

За труд начальников готовы платить 250 тысяч рублей в месяц
Мария ПАШЕНКОВА
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Самые высокие зарплаты в Мурманской области предлагают начальникам.Самые высокие зарплаты в Мурманской области предлагают начальникам.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новый год ударил по кошелькам северян не только застольем. В Мурманской области подорожала коммуналка, проезд в общественном транспорте, продукты. Но есть в регионе те, кому такие экономические сюрпризы не по чем.

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали вакансии, которые размещались в Заполярье в 2018 году, и составили список самых высокооплачиваемых.

На первом месте оказался директор рудника - 250 тысяч рублей. На втором - коммерческий директор и его 235 тысяч рублей. На третьем - коммерческий директор сети гипермаркетов и его 200 тысяч рублей.

В ТОП-10 вошли операционный директор, заместитель руководителя проекта по строительству, руководитель автокомплекса, главный инженер, стоматолог-ортопед и генеральный директор в розничной торговле. Самая "маленькая" зарплата в этом списке - от 174 тысяч рублей. При этом средняя предлагаемая зарплата - 36 тысяч рублей.

- Больше всего высокооплачиваемых вакансий в Мурманской области в 2018 году было сосредоточено в отраслях «Розничная торговля», «Услуги для бизнеса», «Нефть и газ», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Финансовый сектор», «Добывающая отрасль» и «Автомобильный бизнес», - рассказали в Head Hunter.

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