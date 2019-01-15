2019-01-15T15:02:24+03:00
Происшествия

В Мурманской области две женщины потеряли 300 тысяч рублей при сдаче квартиры

Мошенники обещали перечислить предоплату, и таким образом завладели данными чужой банковской карточки
Иван ПЕТРОВ
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Пенсионерки из Мончегорска и Апатитов случайно предоставили мошенникам данные банковской карточки по телефону. Пожалуйста, помните, что делать этого не следует!Пенсионерки из Мончегорска и Апатитов случайно предоставили мошенникам данные банковской карточки по телефону. Пожалуйста, помните, что делать этого не следует!Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Многие северяне владеют дополнительной жилплощадью. И охотно делятся ею в обмен на финансовое вознаграждение. Сдача квартиры - неплохой заработок, особенно, для пенсионеров из Мурманской области. Правда, есть в этом бизнесе ряд подводных камней. В первую очередь - риск нарваться на мошенников.

Если вы размещаете объявление в интернете, то рано или поздно вам позвонят и спросят елейным голосом. «Сдаете ли квартиру военным?». И будут навязывать предоплату. Лучше всего сразу положить трубку. Ведь на другом конце «провода» не военные, а жулики. По схожей схеме обманули двух пожилых северянок. Случилось это совсем недавно.

- В отдел полиции обратилась 67-летняя жительница Мончегорска. Потерпевшая рассказала, что разместила на сайте бесплатных объявлений в интернете информацию о сдаче квартиры за 8 тысяч рублей. На мобильный телефон ей позвонил мужчина, который высказал намерение арендовать жилье и перевести деньги в качестве оплаты, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

При этом собеседник «выклянчил» у пенсионерки данные ее банковской карты и три цифры с обратной стороны. Якобы, для перевода. На самом деле мошенник стремился получить доступ к чужому счету. И сделал это, украв немного-немало 40 тысяч рублей.

Еще хуже пришлось 58-летней северянки из Апатитов. Женщина, которую подло обманули по такой же схеме, потеряла 234 тысячи рублей.

Сейчас по факту мошенничества возбуждены и расследуются уголовные дела.

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