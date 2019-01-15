Для пострадавшей в ДТП в Финляндии педагога из Мурманска ищут автоволонтера

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-15T15:32:08+03:00

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Обе пострадавшие в ДТП рядом с финской общиной Соданкюль идут на поправку. Здесь 7 января автомобиль, в котором ехали пять жителей Мурманской области, столкнулся с почтовым грузовиком.

13-летнюю Анжелику Черемхину и преподавателя Мурманского педколледжа Марию Идрисову в состоянии комы доставили в больницу Оулу. К счастью, и девочка, и женщина приходят в себя. На днях Анжелике сделали экстренную операцию, и сейчас она находится в реанимации. А вот Мария Идрисова уже может передвигаться на специальном кресле и общается на английском с медперсоналом.

- Лечащий врач озвучил, что на этой неделе - ориентировочно, в четверг или пятницу - планирует выписку Маши из больницы. Предварительно, по словам доктора, после выписки Марии не нужна будет госпитализации в Мурманске. Рекомендовано наблюдение у невролога в поликлинике по месту жительства, - рассказала Алена Лянгазова, которая курирует помощь пострадавшим в аварии.

Изначально Марию хотели перевозить в Мурманск на специальном транспорте, но сейчас стало известно, что для этого подойдет обычная машина. Поэтому в Мурманской области ищут автоволонтера, который встретит мурманчанку у КПП "Салла" и отвезет домой. Узнать подробности можно в группе, где организована помощь пострадавшим.