В Североморске эвакуировали дом

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-15T11:22:57+03:00

Из-за подозрительной коробки почти два десятка человек оказались на улице. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жильцы рассказали, что их сосед часто разбрасывает подозрительные предметы [видео]

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Ранним утром 15 января жителям дома №12 на улице Кортик в Североморске, которые не успели уйти на работу или по делам, пришлось начать с незапланированной прогулки на улицу.

- В восемь часов утра поступил звонок, что в доме обнаружена подозрительная коробка. Порядка 15 человек были эвакуированы. Угрозы взрыва нет, - рассказала "КП" начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Вызвавшую подозрению коробку нашли в первом подъезде. Ничего опасного в ней не оказалось.

Пока экстренные службы работали на месте, жильцы грелись в соседнем магазине. С их слов, виноват в этом может быть их сосед. Его иногда замечают за разбрасыванием "муляжей".

- Опять этот пацан с ума сходит, - написала в группе "Североморск Life" Эльвира Иванова.