Морозы в Мурманской области: при прояснении похолодает до -25°

СЕГОДНЯ 10:57 2019-01-15T11:20:52+03:00

Почему морозный воздух пахнет вкуснее? Ученые заявляют - все дело в чувствительности людей в разное время года. Фото: REUTERS

Не обойдется без уже привычных в последние дни тумана и изморози

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Сегодня на территории Кольского полуострова похолодает до - 25°, поэтому утепляйтесь! В гидрометцентре сообщают, что в этот вторник нас ожидает облачная с прояснениями погода. Не обойдется без уже привычных в последние дни тумана и изморози. К счастью, ветер слабый переменный, поэтому повторения шторма прошлой недели не предвидится.

– 15 и 16 января наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле пониженного атмосферного давления. Отмечу также, что на севере Баренцева моря ожидается медленное обледенение судов, – рассказывает главный синоптик мурманского УГМС.

Температура воздуха в течение дня составит от -10 до -15°, и лишь при прояснениях столбик термометра опустится до -25°.

При этом группа «Погода в Мурманске» сообщила своим подписчикам: «Меньше часа назад на севере города мы зафиксировали -18°, в центре – -20°, а в районе аэропорта – -28°. Горожане увидев данную информацию, выразили надежду, что в школах столицы Заполярья отменят занятия по физкультуре, некоторые из которых сегодня должны были проходить на лыжах, а значит на улице.