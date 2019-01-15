Не платившая алименты мать из Ковдора спряталась от приставов за шторкой в ванной

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-15T13:35:20+03:00

Женщина считала, что приставы не заглянут в ванную и она будет в безопасности за шторкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В культовом фильме Альфреда Хичкока "Психо" есть знаменитый момент убийства в душе, когда на девушку, стоящей за занавеской, нападает главный злодей. А вот в Ковдоре сцена в ванной носила скорее комичный оттенок.

Именно здесь решила спрятаться горе-мамаша, когда к ней домой пришли судебные приставы. Женщина явно не горит желанием воспитывать двух своих детей и не платит им алименты. Дошло до того, что против дамочки, задолжавшей почти 500 тысяч рублей, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

- Для проведения следственных действий должнице была вручена повестка для явки к дознавателю. От нее она уклонилась, поэтому было вынесено постановление о принудительном приводе, которое передали для исполнения судебному приставу, - рассказали в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Раз гора не идет к Магомеду... Судебный пристав пришел домой к женщине. Там он застал двух мужчин подшофе, а вот должницы не было. Ее собутыльники пытались убедить пришедшего, что хозяйки дома нет. Хотя она в этот момент сидела в ванне, закрывшись душевой шторкой.

Там ее и нашли. Должницу доставили в отдел судебных приставов к дознавателю для дачи показаний. Ожидается, что уже в этом месяце дело женщины уйдет в суд.