2019-01-15T14:51:01+03:00
Происшествия

В колонию в Мурмашах прислали карманные иконы с наркотиками внутри

В полиции уже возбудили уголовное дело
Елена МОЛОДЦОВА
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Карманные иконы, которые прислали в ИК-18, оказались не так просты, как казалось на первый взгляд. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской областиКарманные иконы, которые прислали в ИК-18, оказались не так просты, как казалось на первый взгляд. Фото: Пресс-служба УФСИН по Мурманской области
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Казалось бы, уже все возможные и невозможные способы доставить в исправительные учреждения Мурманской области запрещенные предметы и вещества неоднократно опробованы. И, тем не менее, близкие осужденных не оставляют попыток обмануть сотрудников колоний. Правда, безуспешно.

- В колонию строго режима №18 в Мурмашах от мурманчанки пришло заказное письмо на имя одного из подопечных. Женщина прислала две карманные иконки, изготовленные кустарным способом. При более тщательном их осмотре внутри сотрудники обнаружили вещество серого цвета, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области. - Подозрительное вещество передали в ОМВД по Кольскому району.

Там провели экспертизу и выяснили, что иконы начинили наркотическими и психотропными веществами общей массой 2,07 грамма. В полиции уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

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