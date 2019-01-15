Директор управляющей компании из Мурманской области украл 26 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-15T11:55:37+03:00

В Мурманской области житель Гаджиево обвел вокруг пальца ресурсников, присвоив крупную сумму денег. Но в итоге «золотого гендиректора» управляющей компании посадили на 2 года. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Мужчина сядет на 2 года за то, что прикарманил деньги жильцов

Изменить размер текста: A A

В советские годы самой прибыльной и коррумпированной сферой деятельности была торговля. Сейчас вектор благополучия сместился, и чуть ли не самой хлебной должностью считается начальство в управляющей компании. Деньги прокручиваются большие, а контроль за ними не особо пристальный. Неудивительно, что некоторые директора покушаются на мошенничество. Один из подобных случаев произошел в Мурманской области.

- Генеральный директор организации, осуществляющей управление многоквартирными домами в городе Гаджиево, путем обмана представителей ресурсоснабжающих организаций незаконно удержал денежные средства. Деньги поступали от населения в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Этой увлекательной деятельностью Александр Амбарнов занимался добрых 3 года, с 2014-го по май 2017 года. По версиии следствия, за это время мужчина успел присвоить 26 миллионов рублей. Называлась его управляющая компания «Каскад». Хотя, учитывая количество украденных денег, правильнее было бы назвать ее «Золотым прииском».

Недавно судебный процесс по делу гендиректора завершился: ему дали два года. Такой срок мужчина проведет в условиях колонии-поселения. Ему также придется выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей.