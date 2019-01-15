2019-01-15T10:37:46+03:00
Общество

У Мурманска может появиться побратим в Италии

Столица Заполярья хочет завязать дружбу с Молинеллой
Мария ПАШЕНКОВА
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Молинелла может стать побратимом Мурманска. Фото: Booking.comМолинелла может стать побратимом Мурманска. Фото: Booking.com
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Сейчас у Мурманска есть 11 городов-побратимов: Рованиеми, Лулео (Швеция), норвежские Тромсё и Вадсё, Джэксонвилл (США), Гронинген (Нидерланды), Щецин в Польше (с ним едва не разорвали связь), Акюрейри (Исландия), Аланья (Турция), Минск и китайский Харбин.

И, кажется, скоро этот список пополнится. 31 января состоится 54-е заседание Совета депутатов областного центра. На нем парламентарии рассмотрят установление международных связей с итальским городом Молинелла.

Он находится в регионе Эмилия-Романья и подчиняется Болонье. Живет в Молинелле всего чуть больше 14 тысяч человек. Для сравнения, столько же живет в Полярных Зорях или Мурмашах.

У города нет выхода к морю или крупной промышленности, славится, в первую очередь, сельским хозяйством. Ее история - это многичесленные забастовки и восстания жителей, которые стремились к свободе (в свое время город входил в состав Папской области). На заседании парламентарии должны объяснить целесообразность такой дружбы.

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