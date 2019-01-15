Шарпея из Снежногорска вывезли и бросили погибать недалеко от Белокаменки

СЕГОДНЯ 10:02 2019-01-15T10:02:11+03:00

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История шарпея Луны, прожившей полтора месяца в лесу под Ковдором, едва не повторилась на западном берегу Кольского залива. Правда, в этот раз шансов на счастливый конец у собаки было совсем не много — как никак на улице зима. Об очередном человеческом предательстве стало известно благодаря таксисту.

- Мне сегодня одна знакомая рассказала, что таксист отвозил мужчину с шарпеем, которого тот оставил, не доезжая Белокаменки, где идет стройка Велестрой. Пассажир сказал, что собака не его и попросили увезти подальше. По словам таксиста, собака очень худая и плохо ходит, скорее всего, не молода. Вот так у нас избавляются от питомцев, - написала в соцсетях Светлана Перфилова.

Это случилось 12 января. И жители ЗАТО всерьез переживали, что беднягу просто не успеют спасти — мало того, что на улице мороз, так еще есть подозрение, что рабочие из Азии, трудящиеся на стройке, едят собак. Но, к счастью, шарпей не ушел в сторону леса или дальше по дороге, а прибился к КПП, откуда его и забрали волонтеры.

- Имена хозяев собаки уже известны. Сейчас мы выясняем их причастность к случившемуся, а потом уже обнародуем их. Животное доведено до истощения и не ухожено. Тем не менее, собака просто замечательная: послушная и ладит с другими животными. На днях покажем ее ветеринару, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

Волонтеры намерены откормить жертву человеческого предательства, а потом уже искать ей новый более гостеприимный и надежны дом.