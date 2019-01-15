Мурманчанка отдала сотрудникам «Академии экстрасенсорики и парапсихологии» 273 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-15T08:36:07+03:00

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За 273 тысячи рублей можно купить хорошую путевку на 2-3 недели, например, в Турцию, Кубу или Доминикану. И там на море и под теплым солнышком поправить здоровье, подорванное на Крайнем Севере. Вот только 75-летняя северянка решила такую сумму потратить не на санаторий, а на сомнительные услуги.

Женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками "Академии экстрасенсорики и парапсихологии". При запросе в поисковых системах выдается сразу список подобных учреждений, большей частью находящихся в Москве. Все они предлагают "открыть канал на деньги, любовь и здоровье", "исцелить бесконтактным путем", "обучить самоисцелению" и прочие услуги, к слову, не дешевые. За них надо выложить сотни тысяч рублей без какой-либо гарантии, что деньги не уйдут в никуда. Так сделала и мурманчанка.

- Женщине предложили услуги экстрасенсорного лечения. Пенсионерка ранее обращалась к экстрасенсам за помощью и поверила неизвестным. "Целители" пояснили, что для лечения потребуется провести несколько сеансов. Пожилая женщина согласилась заплатить и перевела 273 тысячи рублей на продиктованный расчетный счет, а когда поняла, что ее обманули, обратилась с заявлением в полицию, - рассказали в УМВД по Мурманской области.

Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России «Мошенничество». Обманщикам грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.