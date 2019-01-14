2019-01-14T18:42:46+03:00
Общество

Электрообогревщики из Кандалакши будут платить на 85% меньше

Однако новые правила вступят в силу еще не скоро, и даже тогда северянам все равно придется отдавать деньги «за воздух»
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Неужели, жители Мурманской области получили долгожданный шанс на законный электрообогрев?Неужели, жители Мурманской области получили долгожданный шанс на законный электрообогрев?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Когда мы получаем счета за коммуналку и видим напротив отопления цифру в 3 800 рублей - ух... Наверное каждый из нас в этот момент произносит пару-тройку экстравагантных словечек. Действительно, плата за отопление в Мурманской области остается высокой, поскольку базируется на поставках мазута. А что же, если перейти на электричество?

Жители Кандалакши так и поступили - убрали батареи, поставили электрообогреватели. Вот только ресурсники продолжили требовать деньги за водно-паровое тепло. Сложная ситуация вылилась в тяжелую нервотрепку для жильцов, серию митингов, голодовок и судебных решений.

И вот у северян наконец-то появился шанс на реальную защиту своих прав. Всего месяц назад премьер-министр Дмитрий Медведев принял закон, согласно которому квартиросъемщики с индивидуальным отоплением платят на 80-85% меньше. Как ни странно, инициатива понравилась даже самим ресурсникам.

- Мы рады, что федеральное правительство услышало все стороны. Новая формула оправдывает ожидания потребителей, у которых в квартирах установлено индивидуальное отопление, - прокомментировал гендиректор АО «Мурманэнергосбыт» Алексей Степанов.

По факту, новое решение означает, что электрообогревщики из Кандалакши все равно будут платить «за воздух». То есть, за водно-паровое отопление, которым не пользуются. Просто сумма эта резко уменьшится. К тому же, новый закон еще нужно согласовать на местах по Мурманской области и доработать программное обеспечение для рассчетов. На это потребуется немало времени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманстат планирует узнать о доходах северян
Многодетные семьи Мурманска получат скидку 30% при оплате квитанцию за мусор
Экипаж из Кандалакши завоевал бронзу на этапе Кубка мира по натурбану
Из Финляндии пришли хорошие новости по пострадавшим в ДТП жителям Мурманской области
«ВКонтакте» заблокировал группу маленького мурманчанина, сражающегося с редким видом рака
На выезде из Колы столкнулись Renault и Toyota из-за того, что водителю стало плохо
В Мурманске автобус №24 будет ходить по новому маршруту
Почта Мурманской области теперь продает пиво: его реализация предоставляет населению доступ к качественной продукции
Мурманчан возмутил дрифт, который устроили молодые люди в сквере у памятника Жертвам интервенции
У мурманского филиала «Звездочки» новый директор
В Кандалакше собака провалилась в открытый канализационный люк
В Оленегорске байкеры посетили детский дом «Огонек»
Между Мончегорском и Олегероском водитель протаранил две иномарки и скрылся
Убийца из Полярного, который успел помириться со своей жертвой, получил 8 лет колонии
В Мурманске на Старый Новый год сгорела елка
Жителю Мончегорска грозит 2 года колонии из-за радиостанции и автомагнитолы
В Мурманске пропал 15-летний подросток с карими глазами