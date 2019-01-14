Электрообогревщики из Кандалакши будут платить на 85% меньше

СЕГОДНЯ 18:30 2019-01-14T18:42:46+03:00

Однако новые правила вступят в силу еще не скоро, и даже тогда северянам все равно придется отдавать деньги «за воздух»

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Когда мы получаем счета за коммуналку и видим напротив отопления цифру в 3 800 рублей - ух... Наверное каждый из нас в этот момент произносит пару-тройку экстравагантных словечек. Действительно, плата за отопление в Мурманской области остается высокой, поскольку базируется на поставках мазута. А что же, если перейти на электричество?

Жители Кандалакши так и поступили - убрали батареи, поставили электрообогреватели. Вот только ресурсники продолжили требовать деньги за водно-паровое тепло. Сложная ситуация вылилась в тяжелую нервотрепку для жильцов, серию митингов, голодовок и судебных решений.

И вот у северян наконец-то появился шанс на реальную защиту своих прав. Всего месяц назад премьер-министр Дмитрий Медведев принял закон, согласно которому квартиросъемщики с индивидуальным отоплением платят на 80-85% меньше. Как ни странно, инициатива понравилась даже самим ресурсникам.

- Мы рады, что федеральное правительство услышало все стороны. Новая формула оправдывает ожидания потребителей, у которых в квартирах установлено индивидуальное отопление, - прокомментировал гендиректор АО «Мурманэнергосбыт» Алексей Степанов.

По факту, новое решение означает, что электрообогревщики из Кандалакши все равно будут платить «за воздух». То есть, за водно-паровое отопление, которым не пользуются. Просто сумма эта резко уменьшится. К тому же, новый закон еще нужно согласовать на местах по Мурманской области и доработать программное обеспечение для рассчетов. На это потребуется немало времени.