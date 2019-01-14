2019-01-14T17:54:34+03:00
Общество

Мурманстат планирует узнать о доходах северян

Исследование, в которое войдут 528 домохозяйств, продлится две недели
Анна СТЕПАНОВА
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- В ноябре реальные доходы россиян упали на 2,9% в годовом выражении, - сообщил Росстат.- В ноябре реальные доходы россиян упали на 2,9% в годовом выражении, - сообщил Росстат.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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С 19 января по 1 февраля в России пройдет масштабное исследование уровня доходов населения и участия людей в социальных программах. Проводить его будут, естественно, специалисты Федеральной службы статистики – в нашем случае Мурманстата.

Как сообщили в ведомстве, в Заполярье стать участниками обследования предложат 528 домохозяйствам, 168 из которых проживают в областном центре. Населенные пункты, попавшие в список эксперимента, при этом выбирались рандомно. В целом же по России будет опрошено 60 тысяч домохозяйств.

– Результаты выборочного наблюдения предназначены для использования при разработке мер демографической и социальной политики. Северяне неоднократно отвечали на вопросы анкет подобного типа: о возрасте, семейном и финансовом положении, об уровне образования, о пенсионном обеспечении и соцподдержке, обязательных платежах и условиях проживания. Так что, если кто-то станет участником опроса, поводов для волнения нет, – уточнили в пресс-службе.

Важно - все ответы, полученные от жителей региона, останутся конфиденциальными и будут использоваться исключительно для формирования общей официальной статистики.

Напомним, что опрос проводят обученные интервьюеры из числа сотрудников службы. Они должны предъявить удостоверение, действительное при наличии паспорта.

– В случае сомнений граждане могут воспользоваться телефонами Мурманскстата для получения дополнительной информации: 8-(8152)-688-591, 688-608, +7-911-310-46-66, – уточняет специалист.

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