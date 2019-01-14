2019-01-14T17:13:00+03:00
Спорт

Экипаж из Кандалакши завоевал бронзу на этапе Кубка мира по натурбану

Павел Поршнев и Иван Лазарев уступили итальянцам девять сотых секунды
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Церемония награждения «двоек». Фото: Chris Walch.Церемония награждения «двоек». Фото: Chris Walch.
Изменить размер текста:

В России натурбан не очень популярен, хотя наши саночники входят в число мировых лидеров. Накануне в Австрии они снова доказали свой профессионализм, особенно лестно, что среди медалистов – земляки.

На прошедшем в Винтерляйтене этапе Кубка мира по натурбану экипаж из Кандалакши в составе Павла Поршнева и Ивана Лазарева занял третье место. Девять сотых секунды они уступили итальянцам - братьям Ламбахерам, Патрику и Матиасу, ставшим серебряными призерами. Первое место заняли их соотечественники - Патрик Пигнетер и Флориан Клара.

– Финальные заезды женщин и мужчин в одноместных санях прошли 12 января. К сожалению, россияне в этих дисциплинах в призеры не вошли, а вот в командной гонке медаль удалось завоевать, – поясняют в пресс-службе Федерации санного спорта России. – Домашнюю победу праздновала сборная Австрии, итальянцы стали серебряными призерами, а наша сборная завоевала бронзу.

Команду в гонке представили Екатерина Лаврентьева, Александр Егоров и Юрий Талых. Следующие же гонки по натрубану пройдут на Родине, в Москве, с 18 по 19 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Электрообогревщики из Кандалакши будут платить на 85% меньше
Мурманстат планирует узнать о доходах северян
Многодетные семьи Мурманска получат скидку 30% при оплате квитанцию за мусор
Из Финляндии пришли хорошие новости по пострадавшим в ДТП жителям Мурманской области
«ВКонтакте» заблокировал группу маленького мурманчанина, сражающегося с редким видом рака
На выезде из Колы столкнулись Renault и Toyota из-за того, что водителю стало плохо
В Мурманске автобус №24 будет ходить по новому маршруту
Почта Мурманской области теперь продает пиво: его реализация предоставляет населению доступ к качественной продукции
Мурманчан возмутил дрифт, который устроили молодые люди в сквере у памятника Жертвам интервенции
У мурманского филиала «Звездочки» новый директор
В Кандалакше собака провалилась в открытый канализационный люк
В Оленегорске байкеры посетили детский дом «Огонек»
Между Мончегорском и Олегероском водитель протаранил две иномарки и скрылся
Убийца из Полярного, который успел помириться со своей жертвой, получил 8 лет колонии
В Мурманске на Старый Новый год сгорела елка
Жителю Мончегорска грозит 2 года колонии из-за радиостанции и автомагнитолы
В Мурманске пропал 15-летний подросток с карими глазами