Экипаж из Кандалакши завоевал бронзу на этапе Кубка мира по натурбану

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-14T17:13:00+03:00

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В России натурбан не очень популярен, хотя наши саночники входят в число мировых лидеров. Накануне в Австрии они снова доказали свой профессионализм, особенно лестно, что среди медалистов – земляки.

На прошедшем в Винтерляйтене этапе Кубка мира по натурбану экипаж из Кандалакши в составе Павла Поршнева и Ивана Лазарева занял третье место. Девять сотых секунды они уступили итальянцам - братьям Ламбахерам, Патрику и Матиасу, ставшим серебряными призерами. Первое место заняли их соотечественники - Патрик Пигнетер и Флориан Клара.

– Финальные заезды женщин и мужчин в одноместных санях прошли 12 января. К сожалению, россияне в этих дисциплинах в призеры не вошли, а вот в командной гонке медаль удалось завоевать, – поясняют в пресс-службе Федерации санного спорта России. – Домашнюю победу праздновала сборная Австрии, итальянцы стали серебряными призерами, а наша сборная завоевала бронзу.

Команду в гонке представили Екатерина Лаврентьева, Александр Егоров и Юрий Талых. Следующие же гонки по натрубану пройдут на Родине, в Москве, с 18 по 19 января.