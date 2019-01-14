2019-01-14T15:55:40+03:00
Общество

Из Финляндии пришли хорошие новости по пострадавшим в ДТП жителям Мурманской области

Зарубежные врачи делают все, чтобы спасти северянок
Мария ПАШЕНКОВА
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Состояние пострадавших в ДТП северянок улучшается, но обе еще находятся в больнице. Фото: vk.com/club74120182Состояние пострадавших в ДТП северянок улучшается, но обе еще находятся в больнице. Фото: vk.com/club74120182
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Впереди у Анжелики и Марии еще долгий путь выздоравления. Но двух северянок поддерживают сотни людей, поэтому они могут не бояться по нему идти.

13-летняя Анжелика Черемхина и преподаватель Мурманского педагогического колледжа Мария Идрисова сильно пострадали в аварии, случившейся в Финляндии 7 января. Машина, в которой они ехали, столкнулась с почтовым грузовиком. В легковушке были также еще три человека, два из которых погибли на месте.

Девочку и женщину госпитализировали в состоянии комы. К счастью, их состояние улучшается.

- Рентген, который был сделан после выхода из медикаментозной комы, показал многочисленные переломы лица и челюсти. Врачами было принято решение об экстренном хирургическом вмешательстве. Сложнейшая многочасовая операция была проведена вчера. По словам врачей, она прошла успешно. Анжелика переведена в детскую реанимацию, - рассказала мама девочки Алена Юрьева.

Стало лучше и Марии Идрисовой - на этой неделе ее могут привезти в Россию. Здесь ее лечением займутся наши специалисты.

Как мы уже писали, финны очень помогают пострадавшим россиянам. Для наших земляков организовали сбор денег, а местный батюшка навести пациентов в больнице.

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