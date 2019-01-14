«ВКонтакте» заблокировал группу маленького мурманчанина, сражающегося с редким видом рака

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-14T15:39:23+03:00

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Сейчас многие мурманчане следят за судьбой 6-летнего Саши Зимина. Маленький мурманчанин борется с редким видом рака - злокачественной опухолью рабдомиосаркомой с метастазами в лимфоузлы.

Новости о состоянии мальчика его мама Елена Зимина писала в специальной группе «ВКонтакте». Ведь сейчас она вместе с ним находится в Москве, где Сашу готовят к операции. Но на этих выходных администрация социальной сети заблокировала ресурс.

- Дорогие наши друзья! Сашенька сегодня веселый! Анализы наши поднимаются, на следующей неделе планируется операция. А сейчас он играет со своими любимыми шприцами! Наш будущий доктор. Делает укол кефиру, - успела написать Елена до того, как группа стала недоступна.

«Сообщество заблокировано за подозрительные сборы на благотворительные нужды», - такая запись высвечивается при попытке зайти на страницу группы.

Дело в том, что сейчас Сашу лечат в Москве за счет средств ОМС. Родители мальчика уже продали квартиру в Мурманске, чтобы были деньги на проживание в столице и другие нужды. В планах улететь с маленьким пациентом в Израиль, где больше практика спасения детей о рака. Такое лечение будет стоить около 80 тысяч евро. Деньги на него стали собирать через группу заранее, еще до выставления счета. Однако по правилам соцсети, так делать нельзя, поэтому-то и произошла блокировка.

Сейчас следить за новостями о Саше Зимине можно через страницу в Инстаграм.