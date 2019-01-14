2019-01-14T15:13:13+03:00
Происшествия

На выезде из Колы столкнулись Renault и Toyota из-за того, что водителю стало плохо

Обе машины серьезно пострадали в результате ДТП, а их владельцы оказались в больнице
Иван ПЕТРОВ
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Фото: vk.com/murmansk_dtpФото: vk.com/murmansk_dtp
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Зрелищный ландшафт, опасные условия. Так, в двух словах, уместно описать участок дороги, где 14 января произошла опасная авария. Сегодня на выезде из Колы в сторону Мурманска столкнулись два легковых автомобиля.

Произошло это в районе 13:10. Первые сведения о ДТП, наряду с фотографиями с места событий, появились в соцсети. Как нетрудно заметить по снимкам, обе машины серьезно пострадали - одна из них практически лишилась капота. Как разворачивались события, нам сообщили в дорожной полиции.

- Водитель Renault Logan, 81-летний мужчина, почувствовал себя плохо за рулем, в результате чего выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Toyota. Оба водителя госпитализированы, - рассказала «КП» инспектор по особым поручениям ГИБДД по Мурманской области Ольга Ратова.

С верхней дороги на выезде из Колы открывается превосходный вид на Кольский залив, но при этом она достаточно коварна для автомобилистов. Играют свою роковую роль перепады рельефа и неблагоприятные погодные условия. К тому же, сейчас на дороге очень скользко. Об этом сообщают очевидцы.

Вскоре после аварии проезжую часть перегородили. В связи с этим автомобилистам оставалось либо ехать в Мурманск по нижней дороге, которая пролегает вдоль железнодорожных путей, либо взять окружной маршрут через поселок Молочный.

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