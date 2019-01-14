В Мурманске автобус №24 будет ходить по новому маршруту

СЕГОДНЯ 14:18 2019-01-14T15:34:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители центра, где до супермаркета рукой подать, никогда не поймут трудностей, с которыми сталкиваются обитатели труднодоступных районов. А ведь в столице Заполярья много отдаленных кварталов. Один из классических примеров - поселок Абрам-Мыс.

Формально он входит в состав города, но располагается далековато, на другой стороне Кольского залива. Ранее перевозки туда осуществлялись на катере, теперь же связующим звеном остается автобус №24. Если вы привыкли пользоваться этим транспортным средством, следующая информация будет для вас очень полезной для Вас.

- В целях обеспечения безопасной работы маршрута и повышения качества обслуживания пассажиров с 21 января 2019 года автобусный маршрут №24 будет продлен до улицы Карла Либкнехта (конечная троллейбуса №6), - предупреждает компания-перевозчик АО «Электространспорт».

Отныне конечная остановка «двадцать четвертого» именно на этом участке. Напомним, автобус завершал свой маршрут гораздо раньше, на улице Ленинградской, а поскольку расстояние между этими точками большое (2 километра), добавляется сразу 7 новых остановок.

Теперь автобус №24 будет притормаживать и забирать пасажиров на следующих дополнительных участках: улица Комсомольской, Привокзальная площадь, плавательный бассейн, улица Володарского, улица Челюскинцев, депо №1 и, наконец, улица Карла Либкнехта.

Еще раз, дорогие земляки, что изменения вступают в силу с 21 января!