2019-01-14T15:34:11+03:00
Общество

В Мурманске автобус №24 будет ходить по новому маршруту

Транспортное средство, которое обеспечивает связь с Абрам-Мысом, изменит расписание с 21 января
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Жители центра, где до супермаркета рукой подать, никогда не поймут трудностей, с которыми сталкиваются обитатели труднодоступных районов. А ведь в столице Заполярья много отдаленных кварталов. Один из классических примеров - поселок Абрам-Мыс.

Формально он входит в состав города, но располагается далековато, на другой стороне Кольского залива. Ранее перевозки туда осуществлялись на катере, теперь же связующим звеном остается автобус №24. Если вы привыкли пользоваться этим транспортным средством, следующая информация будет для вас очень полезной для Вас.

- В целях обеспечения безопасной работы маршрута и повышения качества обслуживания пассажиров с 21 января 2019 года автобусный маршрут №24 будет продлен до улицы Карла Либкнехта (конечная троллейбуса №6), - предупреждает компания-перевозчик АО «Электространспорт».

Отныне конечная остановка «двадцать четвертого» именно на этом участке. Напомним, автобус завершал свой маршрут гораздо раньше, на улице Ленинградской, а поскольку расстояние между этими точками большое (2 километра), добавляется сразу 7 новых остановок.

Теперь автобус №24 будет притормаживать и забирать пасажиров на следующих дополнительных участках: улица Комсомольской, Привокзальная площадь, плавательный бассейн, улица Володарского, улица Челюскинцев, депо №1 и, наконец, улица Карла Либкнехта.

Еще раз, дорогие земляки, что изменения вступают в силу с 21 января!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Электрообогревщики из Кандалакши будут платить на 85% меньше
Мурманстат планирует узнать о доходах северян
Многодетные семьи Мурманска получат скидку 30% при оплате квитанцию за мусор
Экипаж из Кандалакши завоевал бронзу на этапе Кубка мира по натурбану
Из Финляндии пришли хорошие новости по пострадавшим в ДТП жителям Мурманской области
«ВКонтакте» заблокировал группу маленького мурманчанина, сражающегося с редким видом рака
На выезде из Колы столкнулись Renault и Toyota из-за того, что водителю стало плохо
Почта Мурманской области теперь продает пиво: его реализация предоставляет населению доступ к качественной продукции
Мурманчан возмутил дрифт, который устроили молодые люди в сквере у памятника Жертвам интервенции
У мурманского филиала «Звездочки» новый директор
В Кандалакше собака провалилась в открытый канализационный люк
В Оленегорске байкеры посетили детский дом «Огонек»
Между Мончегорском и Олегероском водитель протаранил две иномарки и скрылся
Убийца из Полярного, который успел помириться со своей жертвой, получил 8 лет колонии
В Мурманске на Старый Новый год сгорела елка
Жителю Мончегорска грозит 2 года колонии из-за радиостанции и автомагнитолы
В Мурманске пропал 15-летний подросток с карими глазами