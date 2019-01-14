2019-01-14T13:15:00+03:00
Общество

У мурманского филиала «Звездочки» новый директор

Судоремонтный завод возглавил Сергей Вераско
Анна СТЕПАНОВА
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До этого Вераксо возглавлял отдел по работе с филиалами АО «ЦС «Звездочка». Фото: АО «Объединенная судостроительная корпорация».До этого Вераксо возглавлял отдел по работе с филиалами АО «ЦС «Звездочка». Фото: АО «Объединенная судостроительная корпорация».
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Директор 35-судорентного завода – один из восьми филиалов северодвинской «Звездочки», Сергей Смирнов покинул свою должность. Сегодня в пресс-службе головного предприятия сообщили, что его место занял выпускник Калининградского высшего военно-морского училища Сергей Вераско.

– Представляя нового руководителя коллективу филиала, заместитель гендиректора центра судоремонта «Звездочка» Михаил Голышев отметил важную роль филиала в выполнении контрактов государственного оборонного заказа на ремонт и модернизацию кораблей, важнейшими из которых являются контракты на ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко», – сообщили в пресс-службе.

«Адмирал Кузнецов» сейчас как раз находится на 35-м, пытаясь восстановиться после ЧП в Росляково. На ремонт авианосца, по предварительным подсчетам, понадобится 70 миллионов рублей.

На протяжении 27 лет Сергей Вераско (на фото он справа, - Ред.) служил в вооруженных силах нашей страны. Управленцем он стал неспроста: в 2007 году в Архангельске окончил Поморский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», и до этого момента занимал должность начальника отдела по работе с филиалами АО «Центр судоремонта «Звездочка».

Напомним, мурманский филиал осуществляет свою деятельность почти 80 лет.

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