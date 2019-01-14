В Кандалакше собака провалилась в открытый канализационный люк

СЕГОДНЯ 12:30 2019-01-14T13:09:24+03:00

В местном водоканале готовы устранить опасность, да только найти ее не могут

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Страшно подумать, чем может обернуться оплошность, которую допустили коммунальщики в Кандалакше. На днях местные жители обнаружили на улице Первомайской сразу два открытых канализационных люка. К слову, в один из них уже угодила собака.

- Мой французский бульдог пропал на утренней прогулке. Искала я его весь день и только вечером обнаружила в канализационном люке, который оказался открыт по непонятным причинам, - рассказала «КП» кандалакшанка Татьяна Мартынова. - Рядом два детских сада и провалиться может, кто угодно!

Питомец Татьяны угодил в ловушку 11 января недалеко от дома №17 на улице Первомайская. А на следующий день у соседнего дома №19 на глаза жителям попался еще один люк, крышка которого практически провалилась.

- Наше руководство уже обратилось в кандалакшский водоканала с просьбой устранить нарушения. По первому люку заявка была подана еще рано утром 12 января, по второму - сегодня. По словам ресурсников, пока им не удалось обнаружить опасные «ловушки». Как только удастся это сделать, люки будут закрыты, - сообщили в управлении городского хозяйства администрации Кандалакши.