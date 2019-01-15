Владельцы сгоревшей в Апатитах квартиры обвиняют в ЧП стройфирму, которая ее снимала

СЕГОДНЯ 12:31 2019-01-15T14:18:17+03:00

Сами собственники уже долгое время живут в Санкт-Петербурге

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После пожара, случившегося в доме №21 по улице Ферсмана в Апатитах, собственники сгоревшей двушки услышали много нелицеприятного. Еще бы! Огонь полностью уничтожил жилье, а соседние квартиры, до которых пламя не добралось, затопили пожарные.

Почти сразу появилась информация, что свою двушку владельцы, проживающие в Санкт-Петербурге, сдавали. Тут же нашлись желающие поупражняться в остроумие по этому поводу. Но собственники оказались выше этого.

- Мы хотим извиниться перед пострадавшими людьми и теми, кто пережил стресс. Прошу понять, что сдавать квартиру из-за трудного материального положения - это не преступление. Преступление совершил тот, кто поджог и тот, кто вселяет таких людей. Мы общались и передавали ключи представителю стройфирмы, занимающейся в Мурманской области утеплением домов, - объясняет истинное положение дел супруга владельца квартиры Наталья Каменская.

Также женщина отметила, есть информация, что их уже бывшие жильцы за месяц до ЧП сожгли другую квартиру на улице Московской. По словам Натальи, в правоохранительных органах этим не заинтересовались.

Но это не так:

- По факту пожара проводится проверка. На данный момент граждане, которые проживали в квартире до происшествия, установлены и опрошены. После получения результатов пожарно-технической экспертизы будет приянято процессуальное решение, - отметила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Кроме того, в полиции ждут от собственников квартиры оценку стоимости нанесенного ущерба.