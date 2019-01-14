2019-01-14T12:17:13+03:00
Общество

В Оленегорске байкеры посетили детский дом «Огонек»

Мотоциклисты пришли в интернат, чтобы вручить подарки детям
Виктор КОСТРОВ
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Фото: Александр ГончаровФото: Александр Гончаров
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Когда «железный конь» с жутким ревом проносится по дороге, многие северяне хватаются за сердце. И провожают мотоциклистов недобрым взглядом. Но после этой новости жители Мурманской области наверняка будут относиться лучше к дерзким гонщикам в кожаных куртках. В Оленегорске байкеры побывали в детском доме с благородной миссией. Мотоциклисты порадовали обитателей социального приюта подарками на Старый Новый год.

Оленегорский детский дом «Огонек» не так часто принимает гостей. Поэтому к визиту байкеров там готовились заранее. Да и сами мотоциклисты загодя запаслись подарками, которые собирали через группу «Байкеры-детям!». Состоялась памятная встреча в субботу, 12 января, около полудня.

- Хочу выразить признательность всем, кто смог помочь нам в этом, нашел в себе силы и желание. Все подарки и поздравления переданы, - отчитался участник мероприятия Александр Гончаров в паблике «Мурманск ДТП ЧП».

В ближайшее время мотоциклисты обещают поделиться фоторепортажем с прошедшей встречи. Опубликован он будет в уже упомянутой группе «Байкеры-детям!»

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