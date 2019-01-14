Между Мончегорском и Олегероском водитель протаранил две иномарки и скрылся

СЕГОДНЯ 11:02 2019-01-14T11:02:52+03:00

Помощь спасателей понадобилась только для того, чтобы отключить аккумуляторы и оградить место аварии. Фото: Жанна Пикалева

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- Сильная авария на трассе между Мончегорском и Оленегорском. Пострадало четыре машины и фура. Предварительно, виновник был пьян, - сообщение о пришествие на федеральной автодороге «Кола» появилось в группе «Мурманск ДТП ЧП» уже через полчаса.

Пока в комментариях к посту обсуждали состояние трассы, к которому в итоге претензий не оказалось, появились и подробности аварии.

- 13 января в 21:04 на 1277 километре трассы «Кола» произошло ДТП. По предварительным данным, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу, протаранил Volkswagen Polo и Mercedes и скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции, - сообщила инспектор по специальным поручениям УГИБДД по Мурманской области Ольга Ратова.

О еще одной легковушке и фуре, которые якобы также приянли участие в этой аварии, в дорожной полиции ничего не знают. Само ДТП, к счастью, обошлось без пострадавших. Своими впечатлениями участники аварии охотно поделились в соцсетях.

- Я ехала в одной из машин - Volkswagen Polo, который от удара вынесло в сугроб на левую полосу. Мы так и не успели понять, откуда он взялся, приехал к нам в водительскую дверь. У нас в машине все целы, подушки сработали, и все были пристегнуты, - рассказала Валерия Лаверова.