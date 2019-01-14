Убийца из Полярного, который успел помириться со своей жертвой, получил 8 лет колонии

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-14T10:59:22+03:00

В Мурманской области житель города Полярный совершил убийство по неосторожности и проведет в колонии ближайшие 8 лет. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

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Злоупотребление спиртными напитками довело жителя Мурманской области до скамьи подсудимых. В хмельном угаре северянин совершил тяжкое преступление. Ближайшие годы ему предстоит провести в колонии строгого режима.

Этот случай в закрытом военном городке Полярный, на первый взгляд, кажется самой обыкновенной «бытовухой», если бы не одно «но». Уникальность его в том, что убийца и жертва успели... помириться незадолго до страшной развязки.

Вечером тридцатого августа 2018 года двое мужчин собрались на квартире и устроили небольшой пир: откупорили бутылку со спиртным, разложили на столе закуску. Во время застолья его 39-летний участник внезапно обнаружил, что собутыльник прикарманил его банковскую карточку. И решил наказать приятеля.

- В результате возникшего конфликта подсудимый нанес потерпевшему 4 удара ножом в жизненно важные органы, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

По данным следственного комитета, одно из этих ранений (в бедро) оказалось смертельным, поскольку задело крупный кровеносный сосуд. Впрочем, пострадавший не обратил на этого должного внимания, так как спиртное приглушило боль. Более того, он покорно вернул карточку своему собутыльнику. Затем северяне помирились и продолжили выпивать, а на утро расстались. Раненый мужчина прилег отдохнуть и, к сожалению, больше не проснулся...

Виновника его гибели осудили за вред здоровью, повлекший смерть по неосторожности. Совсем недавно мужчине огласили приговор. За колючей проволокой он проведет 8 лет.