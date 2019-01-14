2019-01-14T09:17:02+03:00
Происшествия

В Мурманске на Старый Новый год сгорела елка

А еще огонь не пощадил кресло и окно
Елена МОЛОДЦОВА
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Пожарные успели вовремя.Пожарные успели вовремя.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Новогодние праздники практически подошли к концу, и большинство северян уже планируют, когда убрать на антресоли праздничные украшения. Но пока на улицах гремели салюты в честь Старого Нового года, в столице Заполярья случился второй в этом году елочный пожар.

- Сообщение о возгорание поступило 13 января в 20:19. Огонь вспыхнул по адресу: Мурманск, улица Героев Рыбачьего, дом 26. На место выехало два пожарно-спасательных подразделения в составе восьми человек и двух единиц техники. Тем не менее, пламя успело повредить остекление на кухне, кресло, елку и пол квадратных метра пола в комнате. Причины пожара устанавливаются, - сообщают в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним, десять дней назад огнеборцам пришлось выезжать на аналогичный вызов. Тогда из-за пробки пожарная машина не смогла пробраться к месту пожара и спасателям пришлось добираться пешком.

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