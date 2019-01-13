Жителю Мончегорска грозит 2 года колонии из-за радиостанции и автомагнитолы

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-13T15:09:46+03:00

В Мончегорске автовор разбил окно в машине и украл музыкальную бытовую технику. Рецидивист уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Рецидивист из города металлургов прибавил к своему «послужному списку» еще одно криминальное деяние. Северянин забрал чужое имущество, повредив при этом транспортное средство. Незаконно присвоенные автомагнитола и радиостанция обойдутся дорого жителю Мончегорска. За украденные им вещи 37-летний северянин, скорее всего, отправится на 2 года в колонию. Впрочем, обо всем по порядку.

Северянин, ранее неоднократно судимый за различные преступления, заприметил автомобиль на улице Грузовая в Мончегорске. Выждав удобный момент, мужчина решил обокрасть отечественную легковушку. Для этого автовор не стал «изобретать велосипед» - орудовал по стандартной схеме. Сначала высадил стекло в машине и отключил радио с магнитолой, а потом унес их и продал на «черном рынке». Вскоре 41-летняя хозяйка легковушки узнала о случившемся.

- В дежурную часть отдела полиции обратилась жительница Мончегорска. По словам заявительницы, неизвестный разбил стекло принадлежащего ей автомобиля ВАЗ. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и арестован, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

В ближайшее время мончегорец предстанет перед Фемидой. Судить мужчину будут по статье 158, часть 1 УК РФ («Кража»).