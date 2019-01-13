2019-01-13T15:09:46+03:00
Происшествия

Жителю Мончегорска грозит 2 года колонии из-за радиостанции и автомагнитолы

Мужчина вскрыл автомобиль, припаркованный на улице Грузовая и выкрал оттуда бытовую технику
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
В Мончегорске автовор разбил окно в машине и украл музыкальную бытовую технику. Рецидивист уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.В Мончегорске автовор разбил окно в машине и украл музыкальную бытовую технику. Рецидивист уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Рецидивист из города металлургов прибавил к своему «послужному списку» еще одно криминальное деяние. Северянин забрал чужое имущество, повредив при этом транспортное средство. Незаконно присвоенные автомагнитола и радиостанция обойдутся дорого жителю Мончегорска. За украденные им вещи 37-летний северянин, скорее всего, отправится на 2 года в колонию. Впрочем, обо всем по порядку.

Северянин, ранее неоднократно судимый за различные преступления, заприметил автомобиль на улице Грузовая в Мончегорске. Выждав удобный момент, мужчина решил обокрасть отечественную легковушку. Для этого автовор не стал «изобретать велосипед» - орудовал по стандартной схеме. Сначала высадил стекло в машине и отключил радио с магнитолой, а потом унес их и продал на «черном рынке». Вскоре 41-летняя хозяйка легковушки узнала о случившемся.

- В дежурную часть отдела полиции обратилась жительница Мончегорска. По словам заявительницы, неизвестный разбил стекло принадлежащего ей автомобиля ВАЗ. В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и арестован, - извещает пресс-служба УМВД по Мурманской области.

В ближайшее время мончегорец предстанет перед Фемидой. Судить мужчину будут по статье 158, часть 1 УК РФ («Кража»).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске пропал 15-летний подросток с карими глазами
По Мурманску и области ездил пригородный автобус с недействующим колесом
Финский батюшка причастил жителей Мурманской области, попавших в ДТП
Крещенские купания в Кандалакше отменяют второй год подряд
На выезде из Мурманска столкнулись две фуры
На выходных в Мурманской области потеплеет до -8°
Следственный комитет проверит обстоятельства ДТП с автобусом, который перевозил 11 юных спортсменов
В Мончегорске устроили зимний велоспринт
Умер лосенок, который под Апатитами попал под машину
Четыре мурманчанина были удостоены государственных наград
На объезде под Мурманском столкнулись три иномарки
Фестиваль сказки «Морозко» откроется в Оленегорске уже сегодня
Чтобы вернуть электричество в дома Островного, «Колэнерго» пришлось использовать вертолет
Липовые квитанции: прокуратура Мурманска заинтересовалась извещениями о необходимости проверить счетчики
В Мурманской области на пожаре спасен человек
11 детей эвакуировали из автобуса, застрявшего в снегу на трассе «Кола»
В Хибинах вырос риск схода лавины
В Апатитах спасают лосенка, которого сбила машина
В Мурманске пропал сотрудник салона сотовой связи с усами и бородой
Младенец из Мурманской области, закутанный зимой в одну простынь, спасся в куртке пристава
Проезд на дорогах «Кола» и «Заполярный-Сальмиярви» закрыт