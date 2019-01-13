В Мурманске пропал 15-летний подросток с карими глазами

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-13T13:35:17+03:00

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В столице Заполярья ведутся поиски молодого человека. Стоит отметить, что юноша и ранее «задавал жару» волонтерам. Мурманский подросток периодически уходит из родной квартиры, где живет с опекунами. Последний такой случай отмечался в декабре, а ранее - в ноябре 2018 года.

На сей раз тинейджер пропал 11 января 2019 года. В тот день, в районе 16:00, Кирилл Аскольченков покинул свое постоянное место проживания по адресу Аскольдовцев, 26/2 и ушел в неизвестном направлении.

Фото: vk.com/murmanspas51

Где сейчас находится 15-летний подросток - неизвестно. Вот уже почти двое суток не поступало каких-либо сведений о пропавшем мальчике. Но волонтеры и правоохранительные органы не дремлют. Если Кирилл сам не вернется в ближайшее время то его, скорее всего, найдут. Не исключено, кстати, что именно с Вашей помощью. Для этого мы приводим приметы пропавшего тинейджера.

- Рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет: темно-синяя куртка «Парка», черные спортивные штаны, серая шапка «Адидас», черные кроссовки, - сообщают в отряде «Мурманспас».

Пожалуйста, свяжитесь с поисковиками, если Вы видели Кирилла или знаете, где находится подросток. «Мурманспас»: 8 911 311 70 20 или 8 911 339 89.

Полиция: 8 (8152) 40-61-10, 102 или 02.