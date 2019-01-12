Финский батюшка причастил жителей Мурманской области, попавших в ДТП

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-12T14:50:20+03:00

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Северяне не остались равнодушными к беде сразу нескольких семей, чья жизнь перевернулась 7 января. В этот день рядом с Оулу произошла авария - столкнулись почтовый грузовик и легковушка, в которой ехали пять наших земляков.

На месте погибли 60-летний водитель Александр Фатеев и его 3-летний крестник Игорь. Сестра мальчика 13-летняя Анжелика в состоянии комы была госпитализирована. С ней находится мама Алена Юрьева (ее многие знают как педагога МТКС Елену Москвину). Еще одна пострадавшая - педагог мурманского педколледжа Мария Идрисова, которая также получила тяжелые травмы. К счастью, она уже вышла из комы и даже смогла сама выехать из палаты на коляске.

- Мы сердечно поблагодарим батюшку Туукку из православного прихода Святой Троицы в Оулу за молитвенную помощь и духовную поддержку, оказанную нам в столь скорбные дни, - рассказывают в "ВКонтакте" Алена и папа Анжелики Александр Черемхин. - Батюшка навестил пострадавших в ДТП в больнице, провел причастие. И через волонтеров его православный приход передал 100 евро, подарил икону Божьей Матери, чей образ считается чудотворным.

Батюшка Туукку из православного прихода Святой Троицы Оулу поддержал россиян молитвами. Фото: vk.com/club74120182

К слову, жители Финляндии, в большинстве своем из Оулу и Хельсинки, объединились, организовав у себя при поддержке россиян сбор денег для пострадавших. Сумма получилась приличной - почти 2700 евро (около 208 тысяч рублей).

- Незнакомые люди приходят в больницу, чтобы лично выразить Анжелике, ее родителям и второй пострадавшей Марии Идрисовой свою поддержку. Наблюдая за этим добрым человеческим потоком, местный медперсонал не выдержал и спросил у Елены: "Все эти люди - ваши родные и друзья?". И искренне удивились, узнав, что это не так, сказав, что первый раз видят, чтобы вот так незнакомцы откликались на беду чужих людей, - рассказала координатор организации помощи пострадавшим Алена Лянгазова.